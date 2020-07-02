GETTING THE TEAM BACK TOGETHER ☘️☘️☘️☘️ pic.twitter.com/CXygb8x6UW — Boston Celtics (@celtics) July 1, 2020

假如要說復賽前夕，健康情況最好的球隊，當屬「綠衫軍」塞爾提克！塞爾提克總教練史蒂文斯2日在記者會表示，「在聯盟稍早全面進行新冠檢測，我們並沒出現陰性反應，也沒人打算離開不打復賽，我們很多球員停賽期間都待在波士頓。」

其實塞爾提克曾處在新冠肺炎陰影，那就是主力後衛史馬特今年3月就曾坦承感染新冠，幸好如今經過隔離治療，史馬特已經完全擺脫新冠病毒，且在這次檢測當中呈現陰性，畢竟塞爾提克是支年輕球隊，在這次新冠疫情當中影響較小。

「我是一個沒有小孩的單身男人，所以我會沒事的，我平常就經常宅在家裡，待在一個地方完全不出門，對我來說毫無問題，」塞爾提克主將肯巴沃克表示，「事實上我很期待復賽，因為我準備好打球，我認為我們待在奧蘭多賽區很安全。」

塞爾提克在8月1日的復賽首戰，就碰上東區龍頭公鹿，史蒂文斯說：「我愛這個賽程安排，因為公鹿打出聯盟第1的防守，他們擁有比其他球隊優異的轉換，這是一次評估自己實力的最佳機會，我願意打這種比賽，讓我們知道還需要做什麼？」

(中時 )