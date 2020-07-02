新竹縣消防局陳姓消防員，2018年在勤務指揮中心值勤時接獲17歲甲女報案電話，趁機抄錄甲女電話號碼，時常以簡訊或LINE聯繫甲女，逐漸熟識後，竟在車上對甲女伸出魔爪性侵得逞，為新竹地檢署提起公訴。

檢方指出，甲女在今年2月12日死亡，但生前報案控告消防局陳姓消防員性侵，陳員利用甲女報案時，趁機抄錄甲女電話號碼，聯繫甲女並相約吃早餐，逐漸熟識，取得甲女信賴。

陳員在2018年4月6日晚上9時許至10時之間，開車載送甲女至竹東鎮某國民小學附近，將自車停在路邊後，要求甲女坐到後座，違反甲女意願性侵甲女得逞。

甲女向警方報案，陳述遭陳員性侵，去年11月間接受心理輔導時，有要殺死陳員的想法。但陳員否認有對甲女猥褻或性交行為，僅坦承知悉甲女當時未滿18歲，並與甲女和解。

檢方核被告陳員所為，係犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第221條第1項成年人故意對少年犯強制性交罪嫌，依法提起公訴。

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(中時 )