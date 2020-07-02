說到香港影壇丑角，流傳一句話「男有八兩金，女有余慕蓮」，余慕蓮是誰？說名字沒什麼人有印象，但一看臉馬上熟悉，就是周星馳電影中的御用綠葉，因為總在片中扮醜，也被封為香港影壇「最醜女星」，然余慕蓮私底下心腸好到堪稱女神，一生未婚就這麼自己過，即使老年病痛纏身，仍是大愛地將退休金，全都捐出去建小學。

兩岸三地觀眾肯定對余慕蓮的臉孔不陌生，出道40多年的她演了超過200部港劇、電影，尤其常受邀演出周星馳電影，是星爺御用綠葉之一，扮醜扮出名，但私生活相當儉樸，她的朋友受訪時就說，余慕蓮一輩子就知道拍戲，其他的物質享受都不重視，賺錢就做善事，笑稱因此產生名言「香港影視圈慈善助人，男有古天樂，女有余慕蓮」。

據悉，余慕蓮一生未婚也沒生小孩，但她胸懷滿滿的愛，她13年前退休時，竟將退休金領了全捐到大陸偏遠山區，建了一所「余慕蓮希望小學」，讓300多名小朋友能安心受教育，大家也因此是再度關注起余慕蓮，她受訪時說，只是希望孩子們都能安心讀書，希望他們接手教育後，有能力走出深山，到城市找工作，改善生活。

而余慕蓮捐款建校的事，直到發生後2年才偶然地被前東家的電視台報導，她對於建校很是驕傲，但謙遜表示自己不算偉大，做慈善是出自真心，「我沒有錢，不過我捨得捐！」，多年來她獨居在小樓房裡安靜度日，即使生病了需要看護，也不接受他人幫助，雲淡風輕說若自己走了，財產還有剩，會都捐出去做善事。

(中時電子報)