F-16CM戰機墜毀南卡羅來納州蕭空軍基地

1架美國空軍F-16CM戰機周二晚在南卡羅來納州蕭空軍基地（Shaw Air Force Base）墜毀，導致駕駛喪生。

綜合外電報導，這架隸屬第20戰機聯隊的F-16戰機周二晚約11:30在結束例行訓練後，準備降落時墜毀，駕駛當場死亡。社群網站上張貼的短片顯示，戰機墜毀跑道後成為一團大火球。這是自從5月中以來，美軍第5起戰機墜毀事故。

事實上，這也是兩個多星期以來，第二起戰機墜毀致命事故。就在6月中時，美國空軍駕駛亞倫（Kenneth "Kage" Allen）駕駛F-15C「鷹」式（Eagle）戰機，從拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）起飛後，墜毀英國外海死亡。

USAF F-16 pilot dies after crashing at Shaw Air Force base in South Carolina. https://t.co/feewjvUiZk pic.twitter.com/aKCqaTjpTE — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) July 1, 2020

而F-16CM是較新版的F-16，屬於第50/52批次。它們負責壓制敵方防空任務，有「野鼬」（Wild Weasels）之稱。它們能發射高速反輻射飛彈（High Speed Anti-Radiation Missile，HARM），以追蹤並摧毀地面雷達系統。

(中時電子報)