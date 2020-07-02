港版《國安法》正式實施，民調領先川普的前副總統拜登昨（1）日發聲明譴責，批評北京的舉動是對香港自由的「致命一擊」，揚言如果他當選總統，將會對大陸實施經濟制裁。

港版《國安法》1日正式實施，引發多國譴責違法《中英聯合聲明》。路透社報導，篤定代表民主黨參選總統的美國前副總統拜登（Joe Biden）透過聲明指出，北京秘密進行、且影響範圍深遠的新國家安全法，是對香港自由與自治的「致命一擊」。

他說當選總統後，如果北京試圖讓美國公民、企業、機構在行使美國《憲法第一修正案》（First Amendment）賦予的權利時噤聲，他將會防止美國企業受到教唆鎮壓以及中國共產黨的監視，並且「迅速實施經濟制裁」。

北京推動港版《國安法》，令美國擔心該法會被用來對付美國人民，因為部分法條規範，外國人如果反抗大陸政策，可能會被起訴。

拜登形容，該法推行，代表在習近平統治之下，大陸公民的人權再一次惡化，他也批評美國總統川普對習近平太過「忠心耿耿」。

由於應對新冠肺炎疫情不力，加上處理國內種族歧視問題不合民心，近來有關美國總統川普的各項民調數字都不好看，遠遠落後拜登至少10個百分點。

(中時電子報)