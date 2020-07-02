薄膜觸控開關廠科嘉-KY（5215）近期股價大漲，遭列為警示股，應主管機關要求，公告自結5月淨利為1.05億元，年增190%，單月每股純益1.77元。

科嘉前五月營收11.03億元，年成長率46.96%，第ㄧ季稅後淨利3641萬元，每股盈餘0.73元。第二季蘋果巧控鍵盤進入拉貨高峰，帶動科嘉營收獲利衝高，日前公告4月自結單月每股純益為0.93元，5月每股純益1.77元，今年前五個月每股純益達3.43元，獲利表現亮眼。

科嘉早盤跳空拉上漲停價143元，續創新高。

(工商 )

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