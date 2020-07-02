南非近日發生一起驚悚慘劇！住在誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）因彭德區（Impendle）的1名71歲老婦，家中被歹徒持槍闖入，同住的3名孫女遭輪番性侵，老婦還被強迫全程觀看，由於受到驚嚇，當場心臟病發身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名老婦的3名孫女分別是19歲、22歲，25歲，今年4月間被1名蒙面惡煞持槍闖入家中，先是喝令3名孫女進入臥房，反鎖在房內，接著把其中1名孫女拖到房外，當著阿嬤的面性侵，老婦還被強迫全程觀看。

老婦另2名孫女後來也陸續被染指，因目睹一切，感到恐懼與悲憤，最終不幸心臟病發身亡，老婦的兒子與被害孫女的叔叔案發後痛罵惡徒「毫無人性」。

悲劇發生2個多月來，淫狼至今仍消遙法外，據報導，南非新冠肺炎疫情解禁封城後，重新開放販售酒精類飲料，讓原本就居高不下的婦幼遇害率大幅增加，目前至少已有5位女性因暴力攻擊死亡，其中還有孕婦慘遭毒手。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康

(中時電子報)