南韓製藥公司SK生物製藥(SK Biopharmaceuticals)於周四在南韓股市首次上市，首次交易即飆漲至IPO價錢的兩倍有餘。

南韓SK集團旗下子公司SK生物製藥為今年南韓規模最大的首次發行(IPO)，周四以9.8萬韓元價格開盤，為IPO價格4.9萬韓元的兩倍多，公司市值約為7.7兆韓元(約64.1億美元)。隨後更飆漲至12.7萬韓元(約合105美元)。

該製藥公司計畫透過IPO募資約9500億韓元，為南韓今年以來最大規模IPO，規模僅次於南韓另一製藥廠賽特瑞恩醫療(Celltrion Healthcare)在2017年的一兆韓元IPO。

早於IPO，在新冠疫情大流行期間，投資人即爭相購買SK生物製藥股票，以求未來增長潛力。

SK生物製藥在去年底獲得美國食品藥物管理局(FDA)批准獨立開發的抗癲癇藥物Xcopri，為南韓首家獲批准公司。

SK生物製藥現為SK集團旗下子公司，2011年從集團的生命科學部門分拆出來，SK集團持有其股份75%。

(時報資訊)