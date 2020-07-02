輝瑞釋出新冠肺炎疫苖開發的好消息，緩解了投資人對英國與歐盟可能無法達成協議的擔憂，以及對歐盟復甦基金能否順利過關的焦慮，周三歐洲股市尾盤由跌轉升，終場小漲做收。

歐洲與美國樂觀的經濟數據亦為歐洲股市帶來支撐，周三收盤，泛歐STOXX 600指數小漲0.24%，為361.19點；午後一度下挫逾1%，因德國總理梅克爾表示，歐盟與英國可能無法達成任何協議，有關於未來雙方關係的談判進展「非常有限」。歐盟成員國將於本月晚些時候召開高峰會，以決定是否批准規模達7,500億歐元的復甦基金。

財經數據服務公司IHS Markit公布，歐元區6月製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.4，高於5月終值39.4與先前公布的初值46.9。

ISM美國6月製造業指數為52.6，較5月的43.1大幅彈升，並超出市場預期的49.5，創下2019年4月來新高，並在連續3個月萎縮後重返擴張。IHS Markit美國6月製造業PMI終值為49.8，遠優於5月終值39.8，並略高於初值49.6。

美國製藥大廠輝瑞宣布，與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠狀病毒候選疫苗，經試驗後發現該藥物產生「中和抗體」（neutralizing antibodies, NAbs）。輝瑞在線上發布這項臨床試驗結果，但尚未經醫學期刊審查。

周三收盤德國DAX指數跌0.41%，為12260點。英國富時100指數微跌0.19%，為6157點。法國CAC 40指數收跌0.18%，為4926點。義大利富時MIB指數跌0.23%，為19330點。西班牙IBEX 35指數跌0.06%，收在7227點。

(時報資訊)