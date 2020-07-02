中華電(2412)今(2)日除息，每股配發現金股利4.23元，開盤參考價112.5元，在大盤陷入震盪整理，且5G鳴槍，除頻譜費開始攤提，中華電仍有大筆的基礎建設等在後頭，故今走低震盪，跌幅約0.8%，呈現弱勢貼息。

中華電本周二5G正式開台，中華電目前已經架設好2000座基地台，年底預計會達4000座，三年內會拚10000座。面對積極的基礎建設，中華電得大砸銀彈，加上5G上路，頻譜攤提費隨即開始進行攤提，也是另一個支出壓力。此外，目前因為電信業者的4G均尚未回收，4G的也還有10年時間，仍需相關建設，故對電信業來說，無疑是蠟燭兩頭燒。

另外，目前已經公布的兩家資費吃到飽門檻均為1399元，但由於遠傳、台灣之星以及亞太電等都尚未開台，儘管電信三雄在資費上相仿性強，但台灣之星在4G時就成功破壞市場行情，屆時其公布的5G資費，也將對電信三雄造成壓力，若發生像4G時代一樣的被迫下修，則電信業的5G損平時間點恐又得向後延伸。

(時報資訊)