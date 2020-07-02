大陸基建工程項目及房地產投資近期開始回溫，不過，受到連日豪雨的影響，亞泥(1102)轉投資的亞泥中國主要營運區域江西及湖北當地，水泥庫存量大增，水泥價恐將有修正壓力，今日股價開高後隨即翻黑，多空在平盤附近展開防。

據數字水泥網統計，占亞泥中國產能2/3的江西及湖北地區，由於連日來的豪雨，上周水泥庫容比自一個月前上升15~20個百分點，為65~70%，也超越去年同期的50~60%。6月江西水泥價雖持平於每噸450元人民幣，湖北價格則月減10元至每噸495元。隨著庫存水準繼續升高，法人指出，Q2水泥價原本預期將季減2~3%，現在則是認為季減將達9%左右，每噸約352元，7月水泥價還有修正的風險，Q3整體而言，水泥價格僅能微增至357元。

大陸地區疫情趨緩之後，基建工程項目及房地產投資回溫，不過，多日來的暴雨影響，法人指出，亞泥中國今年第2季水泥銷量預期恐將無法達成，將下修亞泥中國Q2營收預期，年減幅度恐將擴大至9.9%，而原先預期Q3營收將重返成長軌道，但現在恐將等到Q4才能逆轉營收年減頹勢。

法人表示，亞泥今年Q2~Q3獲利表現恐將落後原本的預估，今年全年度獲利恐將衰退逾2成，每股盈餘將落在4.3元附近，明年有機會至每股4.8元左右。

(時報資訊)