新北市南山高中舉辦畢業旅行並籌劃「募球傳愛」活動。（南山高中提供）

新北市南山中學6月30至7月3日為即將升高三的學生舉辦畢業旅行，為讓活動做到生活教育的驗收且更具意義，在行程抵定後，開始籌劃「募球傳愛」物資募集活動，以推廣球類運動及偏鄉需要為目標，提供些許的資源及響應感恩惜福、生命共好精神。

在各班熱心響應下，共募集了37顆籃球及球衣、球鞋、棒球手套等運動用品，並順利贈送給恆春國中及屏東家扶中心，由恆春國中由鄔世榮校長、體育班學生代、屏東家扶中心恆春服務處主委董瑞萍、家扶中心院童等代表接受，南山中學則由班聯會主席陳怡璇、副主席吳威佑及高二24名學生代表致贈。

班聯會主席普二實陳怡璇表示，高二辦畢業旅行除了凝聚班級情誼外，希望上了高三能專心為升大學做準備，而畢業旅行的辦理不應該只有表象的喜樂，所以在規劃上我們希望落實高水平的生活教育，同時也希望活動能留下更有意義的回憶，這次「募球傳愛」的推動，響應了運動健身及感恩惜福的觀念，我們希望傳遞同學們對於運動健身和共好的精神。

(中時 )