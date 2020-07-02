台北市一家咖啡廳以浣熊為賣點，成功吸引不少消費者朝聖，近日卻遭踢爆店內的浣熊被綁在桌腳，還被店員用腳踢，甚至「放狗咬小浣熊」。對此，該選區的台北市議員許淑華也收到民眾檢舉，日前協同動保處前往店裡稽查，動保員也已將4隻浣熊接走，今（2）日許淑華將與動保處一起開直播，報告事件最新狀況。

許淑華先前接獲民眾陳情指出，曾目擊老闆踢店內浣熊，而事件爆發後也引發許多離職員工出面踢爆老闆的不當行徑，其中還包含一段牽著店狗咬浣熊的影片。

初步了解後，許淑華會同動保處前往稽查，松山店、大安店各有2隻浣熊，因擔心不當飼養造成受虐情事再度發生，與動保處救援大隊討論後，先行將4隻浣熊沒入帶回動物之家保管照顧，爾後再請動物園或專業人士協助處理。

浣熊已遭沒入，帶回動物之家保管照顧。（圖／摘自許淑華臉書）

該店負責人當日也向大眾道歉，坦承自己經驗不足而有不當行為。不過許淑華指出，飼養不當疑虐待動物的部分，還是要求動保處依法予以處分，而飼主稱已有一隻浣熊病死，是否受虐至死也要求動保處立即調查，並在3天內給出報告。

許淑華呼籲台北市政府應更為積極，生命救援時效急迫，不應以假日沒上班為由拖延，此事定會持續關心追查，救出受虐的動物。

今日中午12點許淑華將與動保處一起開直播，把浣熊虐待事件的處理狀況告知大家，也會去查看目前4隻浣熊的狀況。