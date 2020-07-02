振興三倍券昨日開放預購，民眾到超商預購實體券或數位綁定信用卡，官網系統一度很「卡」，媒體詢問新北市長侯友宜，會不會擔心15日發放振興券，反倒變成「振興之亂」，侯回應，過程中難免有小瑕疵，但只要馬上調整，一起帶動後疫情時代的經濟。

侯友宜表示，振興券15日開始發放，過程中可能難免會有小瑕疵，但只要馬上調整，無論中央或地方大家同心協力，一起帶動後疫情時代的經濟，這才是目標，所以昨日的預購過程，難免還有一些不是那麼周全，不過沒有關係，大家攜手合作，往前走。

(中時 )