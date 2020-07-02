復興商工師生協助中和區公所人文課解決美化圖像與文化深度問題。（復興商工提供）

復興商工師生協助中和區公所人文課解決美化圖像與文化深度問題。（復興商工提供）

新北市教育局「新北創新教育加速器計畫」的協作與共創精神，復興商工指導學生在專案團隊投入在創新育成，共同累積創新的知識與學習經驗，協助中和區公所人文課解決美化圖像與文化深度問題，使得創意「新北新圖像」得以提升為成熟可行的實際落實方案。

復興商工老師邱靖智指導學生張瑄祐、萬畬婷、王映蓉、游淳婷、江怡安、鄭佳瑩、林慧真、謝心慈、吳佳蓁、蔡樂樂、劉怡茹、吳奕葦、郭怡萱、陳奕華、吳秉修、陳御萱、黃紹洋等一起創作。

原有所費不貲的彩繪圍牆已經斑駁不堪，經由中和區公所人文課與復興商工師生團隊協作與共創，以嶄新的客家文化「新北新圖像」曉故事，完成了20面圍牆數位化彩繪檔案，完工後的牆面讓人耳目一新，與原來老舊斑駁的樣貌有天壤之別。

復興里長尤敏玉熱心注重地方文化與改善實用整體美觀性，讓復興商工師生參與這次協作，提升社區居住品質，又能達到美化環境的效果，真是一舉數得。

新北市的客家鄉親有64萬人，客家文化在都會區的發展及傳承，公部門積極打造適合推廣的環境，凝聚客家族群的力量，延續他們的歷史跟文化，復興商工同學以「加速器計畫」為基礎理念，用了數位軟體製作20則傳承客家的文化采風圖像小故事，再次展現藝術扎根基礎教育的成功記錄！

教育局推動「新北創新教育加速器計畫」由淺入深引發學習興趣、養成學生實作與實學態度，復興商工校長王志誠常常提醒同學們務實致用的精神。

復興商工表示，新北是早期客家先民的重要聚集區，其中早先漳汀客裔在舊名擺接堡及其臨近地區，目前在中永和地區客家人有近13萬人，並有十個客屬社團活躍推動客家事務。

哈客中和館是由客家局與中和區公所合作打造，歡迎民眾一同前來一睹客家文化「新北新圖像」曉故事，以及十二年國民基本教育科技領域為基礎的教學成果，體驗復興商工展現中小學生AI及培養新興科技素養能力，結合「新北創新教育加速器計畫」的協作解決美化圖像與文化深度得以提升為成熟可行的實際落實成功案例。

(中時 )