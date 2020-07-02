前總統府祕書長陳菊被提名監察院長引起爭議，正在臉書「連載」陳菊市府團隊遭監察院糾正的案例的國民黨革實院副院長游淑慧，今早在臉書除了連載案例，也把茅頭指向民進黨發言人顏若芳亂扯「圍倫救菊」，酸諷陳菊「廉節」（廉價的節操）誰人能比？

游淑慧從前天深夜開始在臉書，以「民進黨的道德：那些年陳菊和市府團隊被監察院糾正的案子＃連載中」為題，發布當年高雄市府遭監察院糾正的案例。她今早發布第4案為「凡那比颱風重創高雄市，災情嚴重，但市府應變中心內居然無指揮官。」

此外，游淑慧今早也向顏若芳開炮，以「致民進黨不及格發言人顏若芳」為題，指顏若芳去年開記者會指控韓國瑜會領高額的總統選票補助款，結果搞到最後，過去拿回去的都是蔡英文，韓國瑜分文未取～「你道歉了嗎？」現在好意思「圍倫救菊」，還亂扯葉世文曾當朱立倫的桃園縣副縣長。

她說，真要數起來，陳菊才是真正「凡走過必留下弊案」！陳菊第一個老闆，貪腐總統陳水扁；陳菊勞委會任內，因高雄捷運外勞弊案下臺；陳菊高雄市長任內，高雄市涉貪、被糾正彈劾官員多不勝數。

游淑慧說，講個笑話，陳菊時期的環保局長居然被稱為「全台灣風險最高」的官員。全台灣各縣市環保局長之中，「唯獨」高雄市環保局長過去12年來，至少3位遭判刑或者彈劾，都是菊姊任內的喔！陳菊總統府祕書長任內，府內走私菸品之風大盛，總計超過兩萬條。然後現在要當監察院長，說到「廉節」（廉價的節操）誰人能比？

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(中時 )