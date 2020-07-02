資深經紀人田定豐近來與主播魏華萱共遊阿里山的歲月秘境「眠月線」影片，獲得好評。兩人也因最近新聞提到眠月線因遊客隨地便溺，讓封印秘境變成「大便之路」之外，更有遊客亂丟垃圾、塗鴉，兩人感慨的希望透過影片呼籲大家，一定要一起保護美麗的台灣。

他們當天一身輕裝輕鬆深入近期在網路上爆紅的景點「阿里山眠月線」，沿途不只遇上因為921大地震造成的「大崩壁」，走在已坍塌需要手腳並用的攀爬，在完全沒有護欄的情況下，探訪美景也必須注意安全。此次影片獲得大量粉絲好評的主要原因，是呈現於有別以往大眾看到的旅遊節目呈現。

田定豐表示：「以往這類節目或影片，比較偏向日常對話跟人物的反應，這次我們希望把影片重點跟比例，放在美景與畫面，讓觀眾看影片就像在看一支MV。」並提到：「以前自己出版旅遊詩集，用照片跟文字呈現很多台灣的地方，那這次剛好跟小猴(魏華萱)還有團隊，想透過畫面美感來推薦一些台灣的不同玩法。」

(中時 )