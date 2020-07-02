美國新冠疫情自6月起再次攀升，至今（2）日已有268萬人確診、12.8萬人死亡，6月30日單日新增確診人數更高達4.52萬人，直逼前4天最高的4.53萬人，其中又以南部多州最為嚴重。面對疫情未受控反更加惡化，美國總統川普仍樂觀表示「病毒在某時就會消失」。

據美媒《國會山莊》與《AXIOS》報導，川普1日接受《福斯商業台》專訪時表示，川普再次表示他仍相信病毒會在某時就消失。川普在訪問中表示，他對於美國經濟能從疫情中逐漸復原表示樂觀，並以最近就業數據以及零售業等數據反彈為證，指出美國經濟正以v型反彈的方式復甦，「我們當前應對新冠疫情處理得很好，我想在某時病毒就會突然消失了」。

對於媒體詢問他是否仍相信病毒會自己消失，川普表示他仍堅信如此，「當然是的，我認為在某時美國也會很快有疫苗」。事實上，川普先前也做過類似表示，他當時在2月時就表示「病毒就會像奇蹟一樣自己消失」，而在5月時又說「即使沒有疫苗，病毒自己也會消失」。

報導指出，川普樂觀態度完全與行政團隊內的公衛專家們背道而馳。先前美國公衛專家們已表示，除非已有有效且廣泛使用的疫苗問世，否則人們仍須將與病毒共同存活，並警告人們，即使病毒消失後，也恐怕難以回到疫情爆發前的生活。

此外，如佛羅里達州、德州以及亞利桑那州等無法有效控制疫情蔓延的地方州，也妨礙了川普在訪談中所稱的經濟強力復甦計畫，德州甚至已取消了重啟經濟計畫。

(中時電子報)