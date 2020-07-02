美國新冠疫情自6月起再次攀升，至今（2）日已有268萬人確診、12.8萬人死亡，6月30日單日新增確診人數更高達4.52萬人，直逼前4天最高的4.53萬人，其中又以南部多州最為嚴重。面對疫情未受控反更加惡化，美國總統川普仍樂觀表示「病毒在某時就會消失」。

據美媒《國會山莊》與《AXIOS》報導，川普1日接受《福斯商業台》專訪時表示，川普再次表示他仍相信病毒會在某時就消失。川普在訪問中表示，他對於美國經濟能從疫情中逐漸復原表示樂觀，並以最近就業數據以及零售業等數據反彈為證，指出美國經濟正以v型反彈的方式復甦，「我們當前應對新冠疫情處理得很好，我想在某時病毒就會突然消失了」。

對於媒體詢問他是否仍相信病毒會自己消失，川普表示他仍堅信如此，「當然是的，我認為在某時美國也會很快有疫苗」。事實上，川普先前也做過類似表示，他當時在2月時就表示「病毒就會像奇蹟一樣自己消失」，而在5月時又說「即使沒有疫苗，病毒自己也會消失」。

報導指出，川普樂觀態度完全與行政團隊內的公衛專家們背道而馳。先前美國公衛專家們已表示，除非已有有效且廣泛使用的疫苗問世，否則人們仍須將與病毒共同存活，並警告人們，即使病毒消失後，也恐怕難以回到疫情爆發前的生活。

此外，如佛羅里達州、德州以及亞利桑那州等無法有效控制疫情蔓延的地方州，也妨礙了川普在訪談中所稱的經濟強力復甦計畫，德州甚至已取消了重啟經濟計畫。

文章來源：Trump says he still thinks coronavirus will "just disappear" at some point
Trump 'all for masks,' looked like 'Lone Ranger' in one
文章來源：Trump maintains coronavirus will 'just disappear' at some point
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(中時電子報)

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