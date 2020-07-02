美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少719.5萬桶，遠超出市場預估的減少71萬桶。上周汽油庫存增加119.9萬桶，市場預估為減少158.3萬桶。餾分油庫存減少59.3萬桶，超出市場預估的減少39.3萬桶。煉廠產能利用率升高0.9個百分點，上周原油進口量減少50.6萬桶/日。

2.美國商務部公布，5月建築支出下滑2.1%，為1.356兆美元，市場預估為成長1%。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，美國6月製造業指數為52.6，較5月的43.1大幅彈升，並超出市場預期的49.5，創下2019年4月來新高，並在連續3個月萎縮後重返擴張。IHS Markit美國6月製造業PMI終值為49.8，遠優於5月終值39.8，並略高於初值49.6。

4.美國人力資源服務公司ADP公布，美國6月民間就業增加236.9萬人，不如市場預期的增加300萬人，但較5月的減少276萬人大幅改善。

5.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周（截至6月26日）美國抵押貸款申請指數下跌1.8%，跌幅較前一周的減少8.7%大幅放緩。

6.歐美經濟數據樂觀，避險情緒減弱，周三美元回軟，尾盤美元指數跌0.3%，報97.15。美元兌日圓跌0.4%，報107.47日圓。歐元兌美元漲0.2%，報1.1248美元。美元兌澳元、紐西蘭元與加元同步走貶。

7.美國原油庫存減少及製造業數據優於預期，緩解了新冠肺炎疫情持續升高的擔憂，周三紐約期油收漲55美分或1.4%，為每桶39.82美元。倫敦布蘭特期油收漲76美分或1.8%，為每桶42.03美元。

8.歐美製造業數據意外強勁，以及新冠肺炎疫苗研發出現正面消息，市場避險情緒回落，周三紐約8月期金收跌1.1%，為每盎司1779.9美元，失守前一日站上的逾8年新高。

(時報資訊)