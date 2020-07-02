好壞消息參半，周三波羅的海各相關指數漲跌互見；儘管中國對鐵礦石需求有所回升，據調查顯示，中國於今年6月工廠擴張活動較快，但由於在跨太平洋和亞歐等主要航線，航運公司大幅削減運力，使得部分航線出現疲軟跡象，導致終場波羅的海與巴拿馬型各相關指數，均出現漲跌互見的態勢。

國際貨幣基金組織IMF預計今年全球GDP將下降4.9%，2021年將反彈至5.4%，因此運力削減的情況有可能會有所延續，若航運公司期望避免運價大幅下滑，則需要持續專注於運力方面的管理。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲4點，收1803點，漲幅逾0.2%；海岬型運費指數(BCI)下跌87點，收4233點，跌幅2%；其平均日租金為每艘30939美元，增加82美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌2點，收作1255點，跌逾0.16%，其平均日租金為每艘11298美元，減少17美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲3點，收作686點，漲幅0.44%。(商品行情網)

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