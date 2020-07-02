譜瑞-KY(4966)第三季因部分市場疫情尚未完全控制下，NB、PC市場動能延續，加上PCIe Gen4規格Retimer晶片開始出貨，下半年樂觀，全年營運將有機會更勝去年，持續挑戰新高，續賺進逾3個股本，譜瑞-KY今股價開高震盪，漲幅一度逾5.5%，股價最高達1080元，坐穩台股千金位置，只是早盤後漲幅收斂到2%附近。

由於美國等地區整體疫情狀況尚未完全抑制，故居家上班、遠距辦公的趨勢依舊很大，NB和PC需求動能在第二季強勁，若後續疫情一直無法完全控制下，則PC、NB在第三季恐延續第二季熱度，譜瑞-KY下半年在筆電和資料中心客戶訂單加持下，業績有機會持續成長。除NB、PC等產品因為疫情尚未明朗化下，動能依舊持續，下半年也是傳統旺季，譜瑞-KY布局已久的PCIe Gen4規格Retimer晶片產品線，有機會在下半年搭上英特爾、超微平台量產出貨，並打進資料中心、伺服器客戶供應鏈。譜瑞-KY去年已經大賺逾3個股本，全年EPS達31.54元，由於譜瑞-KY對於今年營運表現釋出樂觀期待，認為今年將會是成長的一年，營運動能無虞，產業結構仍相當健康，換句話說，譜瑞-KY今年營運表現將更勝去年，再度賺進3個股本的挑戰意味濃厚，持續挑戰新高。

(時報資訊)