高雄市長補選即將於下個月登場，登記參選補選候選人共3人，分別是民眾黨推薦的吳益政、民進黨推薦的陳其邁，以及國民黨李眉蓁，然而由「台灣指標」針對此次補選進行調查，結果顯示54.6%市民會支持陳其邁，14.4%支持李眉蓁，4.0%支持吳益政。對此，高市府前新聞局長、李眉蓁競總發言人鄭照新昨(1日)在政論節目上則直言，這個比較像是看好度，且從6月20號後有看陳其邁每天社群網站的行程，提政見部分就大概2個...。

關於最新民調出爐，鄭照新在「辣新聞」節目中表示，這個比較像是看好度，因為畢竟陳其邁準備很久，資源也比較豐沛，某個程度上李眉蓁所展現的就是一種青春活力，還有一種可能性，當然後面是有一個比較大的幅度，現在要來做追趕。

另外，鄭照新直言， 常常也有另外一種聲音就是，好像陳其邁不用提出什麼政見，就會當選，所以也不需要選得很努力，6月20號有看他每天社群網站的行程，提政見部分就大概兩個，一個是國道10號延伸，另一個是柴山棧道問題，「但這就是議員可以做到的，不要讓大家覺得好像不用提什麼政見就當選」。

鄭照新說，坦白講李眉蓁臨危受命，第一周很認真規劃政見，期待未來看三位候選人的政見比較，而不是接下來40多天的時間，都次吃喝玩樂就過去。

對此，民進黨立委陳亭妃在節目中則反擊，這樣講不公平，現在陳其邁就是走入基層、接地氣，了解民眾心聲，大家都基層上來，其實接觸基層反應，要馬上處理，不能說是吃吃喝喝，且市長政見在2018選舉時已經提得很完整，反而是韓國瑜都沒有。

(中時電子報)