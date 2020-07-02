褓姆兒飲酒後失控 當街掌摑男童咆哮嚇壞民眾 10:172020/07/02 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子酒後情緒失控，不僅推倒機車，還將原先站在腳踏板上的男童硬拉下車。（翻攝至爆料公社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有一名男子在爆料公社po文，指1日12時他在桃園中壢區看到馬路邊有1名男子情緒失控，不僅將男童從機車腳踏板拉下車，更推倒機車，還當街對男童掌摑，過程中還不斷歇斯底里的狂吼，讓他嚇得報警處理。 警方1日12時接獲接獲報案，經了解，男童今年4歲，有聽力障礙。事發當時，褓姆正準備帶男童外出，但褓姆兒因飲酒情緒失控才會有上述作為，警方到場後立即將涉案男子帶回所內，後續可能會以刑法《傷害罪》處辦；另外，也規定通報家防中心社工協處，目前男童已人身平安，警方也將持續關懷男童後續情形。 (中時 ) #男童 #男子 #警方 #情緒 #褓姆 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 姐妹花賭局誰先搞上爸 姐竟成功還和父嘿咻數回合 - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 上司偷吃女員工選捷運站樹叢內激吻 正宮全都錄！ - 社會 老熟男溜進15歲少女房愛愛 同床小弟目睹活春宮Live秀 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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