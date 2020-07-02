有一名男子在爆料公社po文，指1日12時他在桃園中壢區看到馬路邊有1名男子情緒失控，不僅將男童從機車腳踏板拉下車，更推倒機車，還當街對男童掌摑，過程中還不斷歇斯底里的狂吼，讓他嚇得報警處理。

警方1日12時接獲接獲報案，經了解，男童今年4歲，有聽力障礙。事發當時，褓姆正準備帶男童外出，但褓姆兒因飲酒情緒失控才會有上述作為，警方到場後立即將涉案男子帶回所內，後續可能會以刑法《傷害罪》處辦；另外，也規定通報家防中心社工協處，目前男童已人身平安，警方也將持續關懷男童後續情形。

(中時 )