國民黨智庫副董事長連勝文昨指出，黨內有很多人說，去年敗選原因是「九二共識」，他認為欠缺科學根據。連直言年輕人其實不在乎，他說年輕人根本就不喜歡國民黨，國民黨要不要推九二共識，幹嘛還要去在乎？對此，名嘴謝寒冰表示，國民黨早在20年前就已經失去年輕人的支持，若連這點都沒搞清楚，國民黨的改革只有越改越爛罷了！

連勝文昨接受廣播節目專訪談及對九二共識的看法。連勝文表示，，他去年選後檢視由民調專家提供的數據，發現九二共識議題，並不是民眾、尤其是年輕人不支持國民黨的因素。他說，民調詢問「為什麼去年不投韓國瑜或不支持國民黨」， 九二共識佔的比例其實非常低，佔比不到10％，甚至只有個位數，為什麼不投國民黨，回答比例比最高的還是「韓國瑜市長任期沒做滿就去選總統」。對於黨內有很多人說敗選原因是「九二共識」，就這幾年接觸年輕人的經驗，他直言年輕人其實不在乎，「年輕人根本就不喜歡國民黨，那國民黨要不要推九二共識，幹嘛還要去在乎？」

對此，謝寒冰在臉書指出，連勝文自己都知道年輕人根本不care九二共識，那國民黨還每天稱九二共識，是被魔神仔附身嗎？「國民黨早在20年前就已經失去了年輕人的支持，一直以來靠的都是對手是個爛貨才能選上，如果連這點都沒搞清楚，國民黨的改革只有越改越爛罷了！」

(中時電子報)