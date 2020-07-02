沙國國家石油公司「沙烏地阿美」（Saudi Aramco）執行長Amin Nasser周三表示，隨著全球經濟逐漸解封，看好下半年原油需求將成長。

外媒報導，Amin Nasser表示，原油市場最壞的時期已經過去，對於今年下半年需求感到樂觀，他指出，根據大陸公布的數據顯示，汽油、柴油的需求都已逐漸回升至疫情前的水準。此外，航空燃油的需求也將隨著各國國境的開放而回升。

Amin Nasser說，各國經濟重啟計畫帶動了石油需求復甦，目前全球石油需求量約每日9千萬桶，較4月份的每日7500~8000萬桶成長。

儘管第二波疫情蠢蠢欲動，但Amin Nasser並不擔心，他認為與第一波疫情爆發時相比，目前各國政府在醫療資源方面已有較充足的準備。

受惠於能源市場供需基本面改善，Q2油價走勢創下30年最佳表現。WTI原油期貨價格Q2上漲92%，布蘭特原油則上漲了81%。

(中時電子報)