受新冠肺炎影響，許多產業受衝擊，讓不少人被放無薪假，而連續槓龜多次的威力彩，如今頭獎上看12億元，引起許多民眾關注，星座專欄發文公布，2020年下半年度運勢會轉好的星座TOP3，甚至有大發橫財的可能。

擁有將近4千萬觀看人次的《老胖占星》，在搜狐網上發文表示，2020的下半年度有「三個星座」的運勢將會轉好，財運上升，可能有大發橫財的機會。

第三名：天秤座

七月的財運會出現明顯的「上升趨勢」，如果有投資和創業打算的人，可嘗試放手去做，而面對長輩與朋友給的建議，一定要多聽、多參考，尤其是在面對未知的領域時，可以降低被坑的機率。

第二名：牡羊座

下半年度適量的兼職工作，可幫助收入翻倍，另要好好維持與同事間的人際關係，獲得一些小道消息，有助於拓展賺錢的門路，並有發橫財的機會，另外，建議可以出門走走，行動起來、有魄力是下半年的關鍵。

第一名：摩羯座

想改變財運或賺更多錢，必須要先改變現在的模式，可以制定計畫有序進展，如此一來，遇到麻煩也不會慌亂，遇到事情，拿不定主意的時候，也可以多找找攻略，不要盲目信取別人的話。另外在工作上，別參與同事間的明爭暗鬥，按時完成自己的任務就好。

(中時電子報)