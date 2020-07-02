隨著新冠肺炎疫情在美國數州急速擴散，蘋果於本月1日宣布，2日起將再度關閉30間零售店，總計已於全美關閉77間門市。

阿拉巴馬州、加利福尼亞州、喬治亞州、愛達荷州、路易斯安那州、內華達州和奧克拉荷馬州等地的分店將於周四起關閉，佛羅里達州、密西西比州、德克薩斯州和猶他州的分店則是自周三起已關閉。

消息一出蘋果1日股價應聲下跌0.19%，收在364.11美元。

蘋果門市大多位於人潮聚集的購物中心內，目前大量關閉分店顯示美國零售業在疫情下恢復速度並不理想。

蘋果發言人發表聲明表示：「由於某些地區新冠肺炎疫情升溫，我們將暫時關閉這些地區的門市，我們目前密切監督疫情的情況並採取預防措施，期待能盡快讓我們的顧客以及團隊回歸。」

在新冠肺炎疫情影響下，蘋果是全球最早關閉分店的公司之一，雖有某些分店漸漸重啟但只專注於路邊取貨的服務，且加強防疫措施，如配戴口罩及量體溫。然而因疫情在全美持續延燒，使蘋果只好關閉疫情嚴重地區的門市。

(工商 )