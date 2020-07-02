名列德國DAX成分股的威卡公司承認19億歐元現金「失蹤」，3天後聲請破產；傷害最大的除了股東外，還有從《金融時報》2年前揭弊以來就極力包庇的梅克爾政府。

都說德國人守法、正直、誠實，在小巷子口遇到紅燈，即使清楚看到雙向都沒有車子，照樣遵守交通號誌，一定等到亮起綠燈才起腳過馬路，因為對法律的遵守，是根植在德國社會最核心的 DNA，是吧？

難堪的是，德國在6月爆發了令人難以置信的企業假帳醜聞，而且一爆就是世界級詐欺，還把德國金管會、安永會計師、法蘭克福證券交易所都拉下來陪葬。

德國之光 帳面灌水19億歐元

一度享有「德國之光」榮耀的「威卡金融科技公司」（Wirecard AG），公開承認帳上有19億歐元（約新台幣630億元）的現金「失蹤了」，威卡執行長馬庫斯．布朗（Markus Braun）被以詐欺罪嫌逮捕，再3天之後的6月25日，帳上只剩2億多歐元的威卡德國總公司，因為無法償還到期的13億歐元貸款，向法院聲請破產。

這筆失蹤的630億元資金，威卡公司說是存放在菲律賓的2家商業銀行，但是查帳人員一路追蹤資金流向，追到菲律賓中央銀行，得到的回覆是從來沒有這筆資金流入，而被指名的兩家菲律賓商業銀行也說，威卡或是相關的子公司未曾在他們銀行開戶。

倒是威卡營運長馬薩利克（Jan Marsalek），在德國司法部發出拘捕令之前潛逃出境，先飛到馬尼拉，再轉往宿霧，從宿霧搭飛機逃往中國。

威卡假帳案讓德國企業守法的形象一夕崩盤，威卡假帳的金額，是中國瑞幸咖啡的近7倍（瑞幸營業額灌水人民幣22億元、約新台幣92億元）；威卡用海外公司帳務移轉、虛增營收盈餘的手段來維持股價，類似情節美國在20年前爆發安隆醜聞後就已經全面杜絕。加上營運長潛逃的情節，讓德國看起來像是法治落後的第三世界國家。

更糟的是，威卡長期以來一直是獲得德國政府與企業追捧的績優生，視為德國金融科技（Fintech）的龍頭企業，2018年之後被選入德國DAX指數的成分股，成為代表德國最頂尖、前30大績優龍頭公司。威卡公司的股價總市值在2018年9月一度來到240億歐元（約新台幣8千億元），超越德意志銀行（Deutsche Bank）、德國商業銀行（Commerzbank），成為德國金融產業市值最高的冠軍。如今，新台幣8千億元的股東財富已經化為灰燼，編製DAX成分股指數的法蘭克福證券交易所淪為全球笑柄。

經手千億歐元 會計師難查帳

跟著威卡陪葬的，還有德國金管會（BaFIN），以及簽證會計師安永（EY）。倫敦《金融時報》（Financial Times）從2018年起陸續發表深度調查報導，指稱威卡涉嫌經由海外公司編製假帳，但是德國金管會不只沒有積極啟動調查，反而認為《金融時報》是與海外禿鷹集團合作，威脅對《金融時報》提出刑事訴訟，還祭出禁止放空威卡股票的禁令。

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《今周刊》(第1228期)

(中時電子報)