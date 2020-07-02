台中地檢署檢察官陳隆翔因辦前綠委段宜康曲棍球案被彈劾，陳隆翔將當天監委約詢過程的錄音譯文張貼在檢察官論壇，內容赫見監察委員高湧誠公然施壓司法，「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你」，國民黨立院黨團今開記者會痛批監察院已經變成「新東廠」，相關監委竟然還被提名續任，監察院可以廢了。

段宜康於2014年彰化縣長選舉期間，指控擔任彰化曲棍球協會理事長的前國民黨立委林滄敏涉嫌詐領500萬補助款，段嗆賭吞曲棍球。承辦該案的陳隆翔調查後認為全案是協會李姓秘書長與張姓總教練所為，因2人已將540萬元返還體育署，並向縣府補繳相關住宿費68萬餘元，將2人緩起訴。

國民黨團書記長蔣萬安痛批，這份名單從院長到委員赤裸裸酬庸，安插自己人，甚至很多不適任，失去獨立精神，淪為剷除異己政治鬥爭的工具。監委要求檢察官重新起訴只是政治考量，凌駕司法權，破壞憲政體制。

蔣萬安指出，這譯文提到，監察委員蔡崇義坦承「自己沒有看卷」，而高湧誠問檢察官的時候，更是大喇喇要求檢察官重新起訴，立場偏頗，明顯在干預司法審判獨立性。還說，「你不幫我想辦法解決就是逼我們彈劾你」。

蔣萬安接著舉另一段譯文，高說，「我們接下來就是會找彰檢，會找你當時候的主檢啦，當然，現任檢察長跟當時候核你這個再議的高檢署，我們大概都會查啦，大概也是一樣會跟他們討論這個案子，到底這個案子檢方這樣子辦，會不會讓外界的人起疑竇？」蔣說，這已經是明示找高檢施壓，非常令人不敢置信，這就是蔡總統提名的監察委員？

國民黨團總召林為洲批評，「去了一個陳師孟來更多陳師孟」，高湧誠跟蔡崇義一模一樣，這些人還被繼續提名，自己坦言不看卷，辦案都可以不看內容，理由是什麼都不管你，就是要檢察官想辦法再起訴，可以這樣辦？還要繼續提這種「貨色」？會期待他公正嗎？

林為洲說，監察院已經變成只是讓執政黨清算對手，這種提名根本沒辦法行使同意權，實在有夠「無恥」，他也呼籲考試院跟監察院都可以廢了，監察院長被提名人陳菊的提名也可以撤了，不要再搞東廠了。

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(中時 )