直播》超震撼！漢光36號演習 今實彈預演 10:182020/07/02 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國軍漢光36號演習確定於7月13日至17日舉行實兵操演。圖為去年5月漢光35號演習進行聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊。（軍聞社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 漢光36號演習，今舉行預演。(影/中時電子報) 直播》超震撼！漢光36號演習 今實彈預演。圖為 演習畫面 武裝戰鬥直升機在台中海軍盤旋。(圖/中時電子報直播) 因新冠肺疫延期的國軍漢光36號演習，將在7月13至17日舉行實兵操演，9月14至18日進行電腦兵棋對抗演練，軍民聯合防空萬安43號演習則訂於7月14日。今天(2日)舉行漢光演習實彈預演。國防部作計室聯戰處處長林文皇指出，此次漢光演習範圍包括我海、空域及本、外島地區。 F16、IDF戰機、及阿帕契戰鬥直升機，今早飛過台中甲南海灘，進行火力展示。 (中時電子報) #漢光演習 #F16 #IDF #實彈預演 #國軍 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓後的高雄 網一看驚呆：另類風光 - 政治 韓國瑜會再選2024總統嗎？陳揮文回5字 - 政治 高雄市長補選最新民調曝光 李眉蓁、吳益政差距居然... - 政治 看完陳其邁、李眉蓁最新民調差距 名嘴給建議 - 政治 輸定了嗎？看了李眉蓁補選民調 藍委爆藍軍會奇襲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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