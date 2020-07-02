漢光36號演習，今舉行預演。(影/中時電子報)

直播》超震撼！漢光36號演習 今實彈預演。圖為 演習畫面 武裝戰鬥直升機在台中海軍盤旋。(圖/中時電子報直播)

因新冠肺疫延期的國軍漢光36號演習，將在7月13至17日舉行實兵操演，9月14至18日進行電腦兵棋對抗演練，軍民聯合防空萬安43號演習則訂於7月14日。今天(2日)舉行漢光演習實彈預演。國防部作計室聯戰處處長林文皇指出，此次漢光演習範圍包括我海、空域及本、外島地區。

F16、IDF戰機、及阿帕契戰鬥直升機，今早飛過台中甲南海灘，進行火力展示。

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