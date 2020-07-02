￼政務委員唐鳳要把三倍券捐給台權會遭拒，她在臉書公布最新的使用方式，就是購買3000元的社創良品，並將數位滿額回饋的2000元，透過捐贈碼捐給公益團體。

唐鳳在臉書表示，隨著「防疫新生活」逐步落實，街上開始恢復往日的人潮，無論是景氣或心情，都在快速回溫中，商店和餐廳裡，也處處可見笑顏。部分產官學研社的朋友們，這段時間始終費盡心思，透過一系列的振興措施，讓這些笑容更加開懷。

她說，許多社會創新組織的創意和用心，讓她大開眼界。舉例來說，以守護生態和循環經濟為使命、致力於開發淨塑產品的仁舟社會企業，最近便與華航合作開發環保隨行杯，除了為受疫情影響的航空業創造新商機，也巧妙連結了綠色消費和「自己餐具自己帶」的生活理念。

唐鳳表示，除了合作研發產品，社創組織也與產業拓展出新的合作模式，例如勝利基金會和全家便利商店攜手推出首間「公益社企夥伴店」，幫助公益團體走出疫情衝擊之餘，也能逐步轉型為自給自足的社會企業，讓使命永續傳承。

唐鳳提及，在照顧自身之餘，也有社創組織直接投入防疫工作。過往以製作文創商品、手工布包為主的大愛縫紉生產合作社，今年就接到了醫療隔離衣的訂單。這群在莫拉克風災後，透過合作社重建生活的社員們，現在仍在為防疫人員趕工中。

唐鳳說，在經濟部中小企業處的號召下，將近三十家入選今年度 Buying Power 社創良品的組織同心協力，推出「Power Taiwan 暖心禮」，從洗沐用品到口罩套，每項禮品都是社創夥伴的真實心意。其中，禮盒包裝更特別和新竹「慢飛兒庇護工場」合作，均由身心障礙者們親手製作。

唐鳳也表示，從這些朋友的身體力行中獲得啟發，7月上路的「振興三倍券」，除了用來採購3000元的社創良品，她也會將數位滿額回饋的2000元，將愛心透過捐贈碼捐給公益團體。希望透過多元的支付方式和使用管道，讓有心的人貢獻己力、有愛的人更加開懷。

(中時 )