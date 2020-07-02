1.威剛(3260)：昨外資回頭、自營商擴大加碼，聯手買超1287張，帶動今早股價開高上漲，拚戰60關。
2.台積電(2330)：先進製程具高度競爭力，市場對其財測達標有信心，昨夜ADR逆漲，今早股價持穩盤上坐鎮。
3.三星(5007)：今除息2元，開盤參考價43.1元，早盤以44.15元開高，邁向填息路。
4.和泰車(2207)：外資連日買超，加上LEXUS 6月銷售逆轉勝，連續兩個月奪豪華車品牌冠軍，今早大漲逾5.5%、衝上734元波段新高慶功。
5.東森(2614)：振興券題材助攻，外資連兩日買超計2906張，今日擺脫短均糾結，放量走高逾7%。
6.貿聯-KY(3665)：受惠特斯拉市值飆破2千億美元，身為概念股成員跟著紅，漲幅近5%。
7.瀚宇博(5469)：利多加持力拚Q3超越Q2，多方繼續開攻，早盤股價逼近前高41.6元。
8.嘉聯益(6153)：Q2挑戰獲利、迎接5G商機，震盪結束放手一攻，挑戰32.5元附近上檔壓力區。
9.弘塑(3131)：下半年展望樂觀，本土法人買超力挺，大漲9%叩關300元。
10.譜瑞-KY(4966)：訂單湧，H2獲利拚增五成，早盤一度刷新短波高價，隨後漲幅收斂。
11.揚智(3041)：IC設計股強強滾，利多亦一籮筐，外資再度轉買超，股價跳空直登漲停，再創波段新高點。
12.旺矽(6223)：5G題材推動IC設計，外資、投信力挺，晨盤高漲衝上111元漲停價，躍波段新高價。
13.鈺創(5351)：IC族群迎大多頭行情，外資止步連8賣超，早盤續登漲停價，寫5個月高價。
14.網家(8044)：三倍券上路，旗下Pi錢包蓄勢待發，早盤開高走高。
15.濱川(1569)：外資昨擴大買超，早盤挾量漲逾3%。
16.金益鼎(8390)：外資連4日買超，早盤放量漲逾5%，改寫前高。
17.科嘉-KY(5215)：不畏列警示股，5月EPS 1.77元，三大法人昨轉買超，開盤即漲停。
18.智伸科(4551)：樂看營運復甦，三大法人昨轉買超，早盤高掛漲停，登1年來新高。
19.杏國(4192)：新藥樂觀可期，已連拉兩根漲停，改寫逾5年高價。
20.大學光(3218)：今年獲利看俏獲外資捧，晨盤放量拉升7%，追平前高185.5元。
21.瑞儀(6176)：Mini LED發熱+打蘋果光，昨獲三大法人聯手買超逾千張，晨盤放量攀揚4%，登今年高。
22.國光生(4142)：防疫題材不敗，晨盤在買盤簇擁下強升4%，續衝天價78.7元。
23.華星光(4979)：5G開台及旺季到，早盤追價買盤積極，股價急拉大漲8%，登逾1年高價。
24.全台(3038)：7月7日除息，昨獲外資買超1208張卡位，早盤放量攻頂，衝上逾10年高點。
25.聯合再生(3576)：用電飆高，電力概念股發燙，昨獲外資大舉買超5698張，早盤強約6%，登波段高。
(時報資訊)
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