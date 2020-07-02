中租-KY（5871）股東常會通過配息4.6元、配股0.4元，6月23日以118.5元除權息交易，首2日填息走勢溫吞。不過，隨著法人轉站多方帶動，股價本周起穩步走揚，今（2）日開高穩揚後上漲1.59％至128元，歷時6天完成填權息。

觀察法人動態，三大法人6月23、24日偏空操作、合計賣超達3672張，本周起轉站多方、迄今合計買超達4893張，其中以外資回補買超達5232張最多，投信亦回補買超58張，僅自營商仍賣超397張。

中租受惠新增業績增加，2020年5月自結合併營收48.87億元，月增5.12％、年減4.71％，創同期次高。在成本費用控制得宜下，歸屬母公司稅後淨利13.87億元，月增9.3％、年增13.63％，改寫歷史次高。每股盈餘（EPS）1元。

中租前5月自結合併營收234.79億元，年增3.83％。歸屬母公司稅後淨利65.79億元，年增4.71％，每股盈餘（EPS）4.76元，三者均創同期新高。觀察各地區營收表現，以台灣及東協地區成長較顯著，分別年增21％、10％。

展望今年營運，中租董事長陳鳳龍指出，將延續秉持多元利基市場的經營策略，運用差異化創造高價值，以及國際化發展，在此架構下落實數位化，虛實整合併用、精進另類徵信，衝刺消金潛在市場，因此將從量、利、質3箭齊發續拓營運版圖。

陳鳳龍指出，中租在中國大陸、東南亞與美國設立專門事業單位、計畫性增設分支機構，並與策略夥伴於印尼首都雅加達合設租賃公司，成為第6個進軍的東協國家。同時，將持續增聘人才，並將中租亞太儲備幹部（MA）計畫複製至泰國，盼在東協培育種子人才。

其次，中租將持續開發新產品，以提升營運及獲利表現，追求每年雙位數成長，並透過數位轉型發展多元化利基產品，跨入消金平台。為因應資產規模增長、各地區業務發展，除了強化資本結構，將持續建立多元籌資管道及加強流動性管理，以確保業務成長所需資金。

為償還銀行借款、充實營運資金以強化財務結構，中租6月初公告將辦理現增發行甲種特別股，發行股數不超過1.5億股，每股發行價格暫定為80元，股息率上限為年利率8％，實際固定加碼利率上限4.5％，預計將在第3季底落實發行計畫。

(時報資訊)