需求前景低迷，周三東京天然橡膠期貨回跌；受累新冠病毒持續在全球範圍內擴大，且東京再傳67例新的COVID-19病例，創自5月下旬解除緊急狀態來單日最高記錄，而日本製造商對第二季度的悲觀情緒也創自2009年以來的新低，引發獲利回吐，而上海期膠則續漲，受助於中國官方6月份製造業採購經理指數PMI升至三個月高點，提振部份買盤。

TOCOM-指標12月期貨跌0.06%，報每公斤154.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 8月期貨漲0.57%，報每公斤142外，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲近0.44%，收於每噸10225元人民幣。

亞洲現貨橡膠價格漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB持平，報每公斤47.25泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.64%，報現貨價每公斤117.55美分。(商品行情網)

(時報資訊)