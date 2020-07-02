美國聯準會（Fed）公布6月政策會議紀錄，內容顯示公開市場委員會（FOMC）決策官員認為美國經濟前景存在巨大的不確定性，央行有必要在一段時間內繼續維持「高度寬鬆」（highly accomodative）的貨幣政策，聯準會並重申將充分利用所有工具，助美國經濟走出新冠肺炎大流行引發的衰退。

根據6月會議記錄，決策官員主張應強化提供給市場的前瞻指引，以及必須維持高度寬鬆貨幣政策的相關訊息，同時應明確向市場說明央行購買資產的政策路徑。

聯準會在6月10日結束為期兩日的議息會議後，宣布聯邦基金利率維持不變，仍保持在0%～0.25%目標區間內，並預期超低利率水準將維持一段時間，直至美國經濟從新冠肺炎疫情復甦。此外，聯準會在6月會後公布經濟與通膨預測，預估美國今年國內生產毛額（GDP）萎縮6.5%，到年底失業率達9.3%。

(時報資訊)