外資於6月開始回補台股，截至6月30日僅回補841億元，累積今年尚賣超5786億元，以過去較差紀錄來看，估算未來一年至少會再回補2000億元。進入7月行情，多家重量級公司除息，富邦金(2881)、國泰金(2882)在昨天除息，早盤填息力道遲緩；而今則有台塑(1301)、南亞(1303)、中華電(2412)、宏碁(2353)、華邦電(2344)及台達電(2308)等除息，估本周除息對指數蒸發約133點，指數在11750附近有壓。本周填息行情，以具有5G概念如全新(2455)和宏捷科(8086)等表現較為強勁。

投資機構近期發布的下半年投資展望仍聚焦於科技股，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，投資人雖對科技股有估值是否過高的擔憂，但下半年仍應繼續擁抱科技股，主要有幾個理由。首先，觀察1985年來每次的空頭反轉向上，首要驅動股市上漲的動力即評價回升，過去7次評價回升的平均幅度57.5%，與此同時，獲利往往呈現衰退。目前股市已過評價回升階段，未來股價推升將會重視獲利成長，目前企業獲利已停止下修，下半年有上修空間。

而科技股因獲利高成長特性，在承平時期原本就享有較大盤更高的本益比，如果是極低利率、全球資金充沛環境，更是水漲船高，再搭配現今受疫情干擾而較複雜的經濟結構，會促使法人資金更集中在相對有前景的科技股，尤其是大趨勢產業的龍頭股，本益比將進一步獲得推升。

(時報資訊)