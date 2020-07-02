振興三倍券將在7月15日上路，第一金(2892)響應政府振興經濟、刺激消費的政策，旗下第一銀行加乘回饋率先祭出台灣Pay振興券六重加碼好禮回饋，最高有機會獲得回饋4300元，還可以參加總獎金高達500萬元抽獎，獎項有百萬汽車、電動機車、折疊腳踏車、iPhone等好禮。

第一銀表示，振興三倍券選擇綁定第一銀行台灣Pay，不必在大熱天排隊領券，也不會有實體券受限消費面額及不能找零的困擾，隨時綁定並以台灣Pay掃碼消費累積滿3千元，除可取得政府退還之2000元，還可獲得「三倍券加碼禮」300元回饋金，另外第一銀行對前1萬名消費滿額的早鳥客戶，獨家提供早鳥加碼禮300元回饋金。如果是從來沒有使用過第一銀行台灣Pay的客戶，還可額外獲得新戶首刷禮100元回饋金。

為因應振興三倍券，「台灣Pay指定店家」以第一銀行台灣Pay消費還可享20%購物優惠。每筆消費使用「第e行動 一銀行動支付」銀行帳戶支付，第一銀行獨家提供天天送3000元、1000元、100元不等約18.6萬個紅包的刮刮樂活動，讓消費者拿好、拿滿最高可得4300元！

(時報資訊)