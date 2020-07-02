22歲摔角選手木村花先前參加《雙層公寓：東京2019-2020》引發討論，她因不堪網友霸凌，5月在家中輕生身亡，近日木村花的母親向披露真相，指出木村花當時在節目裡爆走引來網友批評，竟是節目組私下私訊煽動造成，對此，可能間接害死木村花的節目組全面封口沒回應。

木村花早先在節目中因摔角運動衣被同屋男拍檔小林快放進洗衣機裡，結果導致縮水、變色，她當著鏡頭前大發飆，卻掀起網友批評，她不堪其擾悲憤之下結束生命，引來日本擬修法防治網路霸凌。最近木村花母親木村響子接受《週刊文春》訪問，爆料害得她女兒落如此下場元凶不僅是酸民，節目組也有責任。

報導指出，木村響子回憶女兒過世前曾向她哭訴，是在節目工作人員說服下才對男夥伴發飆，沒想到苦果得自己吞忍，和節目組的信任關係也就此破滅，木村響子也出示木村花生前對話截圖，她向朋友訴苦說不僅被工作人員要求發脾氣，自己的衣服也被破壞，卻無處討公道，對此，該節目暫未回應。

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