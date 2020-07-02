台北市預計全市汰換YouBike 1.0，升級為2.0，但因系統不相容，新北市認為「浪費公帑」，打算不跟進，雙北對於升級YouBike不同調，新北市長侯友宜受訪表示，將在7月8日與台北市坐下來協調，好好合作，確保市民權益。

媒體詢問侯友宜，事後才得知台北市要全面汰換YouBike，是否感到有點錯愕，侯回應，YouBike1.0要升級2.0，將在7月8日與台北市坐下來協調，討論在轉換的過程中，如何讓雙北合作，保障雙北市民權益，這是目前訂的目標，希望大家好好合作。

(中時 )