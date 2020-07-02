YouBike升級2.0雙北不同調 侯友宜：7月8日與台北協調 10:282020/07/02 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙北升級YouBike 2.0不同調，新北市長侯友宜表示，將在7月8日與台北市坐下來協調。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市預計全市汰換YouBike 1.0，升級為2.0，但因系統不相容，新北市認為「浪費公帑」，打算不跟進，雙北對於升級YouBike不同調，新北市長侯友宜受訪表示，將在7月8日與台北市坐下來協調，好好合作，確保市民權益。 媒體詢問侯友宜，事後才得知台北市要全面汰換YouBike，是否感到有點錯愕，侯回應，YouBike1.0要升級2.0，將在7月8日與台北市坐下來協調，討論在轉換的過程中，如何讓雙北合作，保障雙北市民權益，這是目前訂的目標，希望大家好好合作。 (中時 ) #台北市 #升級 #youbike #協調 #侯友宜 也許您會感興趣 生活熱門新聞 三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選 - 生活 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 中衛兒童口罩！Yahoo奇摩、墊腳石今天開賣2顏色 - 生活 蝦皮24h今中午12點開賣5色中衛口罩 各家整理包出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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