根據《ESPN》資深記者溫霍斯特2日爆料，NBA這次選在奧蘭多迪士尼世界舉辦為期3個月的復賽，恐怕必須花費超過1.5億美元，也就是超過台幣44億元代價，不過這筆錢非砸不可，因為NBA假如沒法復賽，藉時將會蒙受更多損失！

這筆超過1.5億美元的花費，主要用在參加復賽的22支球隊，以及他們後勤團隊的住宿費用，還要安排7個訓練場館與3個比賽場館，溫霍斯特也估計，還有包含超過1500人的日常飲食、新冠檢測、其他醫療、保全、交通與娛樂費用。

其實這筆復賽花費，還不包含在NBA這次受到新冠疫情影響損失之內，畢竟接下來就算復賽，觀眾也不可能入場，自然沒有票房收入，目前初步預估聯盟將因新冠疫情損失超過10億美元，不過球員可以依賴復賽保住超過6億美元薪水。

儘管NBA總裁席爾佛先前強調，這次的NBA復賽並非只因利益，而是希望能在新冠疫情影響下，找到健康和經濟層面之間的平衡點，卻被獨行俠老闆庫班直接說破，認定復賽完全就是考慮到金錢，NBA根本承受不起這次的龐大損失。

(中時 )