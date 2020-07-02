娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！范范回擊酸民哈佛學歷爭議；李宗盛牽三婚妻深夜挖寶；吳佩慈貴婦派對同框郭富城嫩妻；張清芳婚變，兒子是壓垮婚姻最後一根稻草，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

歌手「范范」范瑋琪早前因為不滿口罩禁出口政策，痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」惹爭議，事後神隱2個多月，直到最近才又開始在社群網站分享動態。想不到她連開心曬出雙胞胎兒子飛飛翔翔影片，也逃不過酸民如影隨形，遭留言酸爆「你小孩會知道他們的媽媽在電視上說謊說自己讀哈佛嗎？」令范范超無奈，正面反擊酸言酸語！

2015年，62歲的「華語音樂教父」李宗盛傳出梅開三度，娶了小他27歲的嫩妻千惠，婚後為了方便照顧高齡母親，舉家從大陸搬回台灣。5月25日晚間，本刊直擊李宗盛與一名短髮女子，在台北松菸文創園區散步，仔細一看，原來他身旁的就是「李太太」千惠，兩人走到哪都十指緊扣，實在相當恩愛。

有「九頭身美女」之稱的吳佩慈，2014年為愛退出演藝圈，甘願在家相夫教子，專心照顧與未婚夫、大陸富商紀曉波2子2女。從美少女升格成貴婦的她，近日更被發現在派對上同框香港天王郭富城的小22歲嫩妻方媛，身為美女代表的兩人當然也免不了被網友拿來品頭論足一番。

張清芳與宋學仁日前聯合發出聲明，表示「無法克服雙方差異性」決定離婚，15年婚姻就此劃下句點，更呼籲外界不要臆測離婚理由，不過根據知情人士表示，其實「對小孩教育方式不同」，是壓垮這段婚姻最後一根稻草。

(中時電子報)