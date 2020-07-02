老翁想回大陸偷溜出檢疫旅館 派出所問路被逮 10:432020/07/02 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名8旬大陸籍老翁上月28日來台，依法需檢疫14天，不料老翁從檢疫旅館偷跑，還到派出所問路被逮。(翻攝照片／賴佑維桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸8旬曾姓老翁上月28日來台探親，依法需檢疫14天，結果老翁偷跑離開檢疫旅館，1日晚間老翁因為想問路回大陸，向桃園警分局景福派出所問路，沒想到警方一查，赫然發現老翁身分。桃園市衛生局人員到場，將老翁送往集中檢疫所。 衛生局指出，老翁行為，後續將釐清細節，若違法事實明確，將「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家隔離者有擅自外出等開罰。 (中時 ) #老翁 #檢疫 #衛生局 #大陸 #派出所 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 姐妹花賭局誰先搞上爸 姐竟成功還和父嘿咻數回合 - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 上司偷吃女員工選捷運站樹叢內激吻 正宮全都錄！ - 社會 老熟男溜進15歲少女房愛愛 同床小弟目睹活春宮Live秀 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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