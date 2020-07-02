大陸8旬曾姓老翁上月28日來台探親，依法需檢疫14天，結果老翁偷跑離開檢疫旅館，1日晚間老翁因為想問路回大陸，向桃園警分局景福派出所問路，沒想到警方一查，赫然發現老翁身分。桃園市衛生局人員到場，將老翁送往集中檢疫所。

衛生局指出，老翁行為，後續將釐清細節，若違法事實明確，將「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家隔離者有擅自外出等開罰。

(中時 )