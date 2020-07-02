因美國的新冠肺炎疫情急升，蘋果宣布周四前將另外關閉30家美國門市，使再度關門的美國蘋果商店總數達到77家。受此消息打擊，周三蘋果盤中股價由紅翻黑，終場收跌0.19%，為364.11美元，表現相對疲軟。

佛羅里達、密西西比、德州與猶他州的蘋果商店已在周三前關閉，阿拉巴馬、加州、喬治亞、愛達荷、路易斯安那、內華達與奧克拉荷馬州的蘋果商店將於周四關閉。蘋果在美國擁有271家商店。蘋果如此大量地再度關店，被視為是美國零售業在疫情期間能否順利重啟的負面指標。

周三公布暫時歇業的通知，包括在佛州最後兩家仍開門營業的蘋果商店，以及在加州洛杉磯地區的一些門市。

美國的新冠肺炎疫情持續升高，亞利桑那州周三公布近4,900個新增確診病例，與88個新增死亡病例，再創單日新高。加州的單日確診數亦再創新高。美國國家過敏和傳染病研究所主任弗契（Anthony Fauci）周二提出警告，如果疫情以目前速度持續擴散，美國單日新增病例將翻倍、突破10萬人。

(時報資訊)