連鎖餐飲集團六角（2732）股東常會通過配發每股現金股利8.5元，今（2）日進行除息交易，每股參考價151元。六角今日股價開高穩揚，最高上漲2.32％至154.5元，填息率達約41.18％，隨後漲勢有所收斂，早盤維持近1％漲幅。

六角受惠「Chatime日出茶太」全球展店效益顯現，2019年合併營收達49.55億元，年增28.52％，毛利率略降至46.78％，但營益率升至12.11％、創近6年高點。歸屬母公司稅後淨利3.8億元，年增達1.28倍，每股盈餘（EPS）9.7元，營收、獲利、EPS齊創新高。

由於新冠肺炎疫情延燒全球，受各國相繼封城鎖國防疫影響，六角2020年2～4月合併營收明顯遭受衝擊。所幸，4月後已見消費市場動能逐步回溫，5月自結合併營收2.62億元，月增26.25％、年減35.26％，自近3年低檔顯著回升，確立營收已於4月落底。

六角表示，「Chatime日出茶太」5月業績已見回升，轉投資的杭州瑞里業績自3月起逐月回升，4、5月已持平去年同期。經營餐食品牌的王座，則受惠台灣防疫有成、祭出振興消費券激勵，5月營收月增近7成。整體而言，預期營運將在第二季落底，下半年動能看升。

由於4月首波「六角消費振興券」成效顯著，並因應「振興三倍券」即將發放，六角推出第二波方案，持「振興三倍券」於旗下9大品牌消費，200元面額可升級消費240元、500元面額可升級消費650元，並祭出10倍奉還優惠，各回饋2000、5000元優惠券。

(時報資訊)