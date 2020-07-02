CBA中國職籃自6月20復賽，雖然許多洋將無法及時參賽、場邊也少了球迷的歡呼吶喊，但復賽至今戰況的激烈程度絕對不輸以往，甚至出現多次強弱翻盤的高張力精彩賽事，本週四(7/2)上午11點即將上演南京同曦大戰浙江稠州的戲碼，究竟本役球迷的觀賽焦點為何？彩迷的投注標的又是甚麼呢？讓我們看下去。

南京同曦例行賽至今勝率41.7%在CBA20支隊伍之中排名第14，Joe Young這名曾待NBA印第安納溜馬隊三年的後衛在同曦擁有無限開火權，他場均出手25.4次並有超過五成的命中率完全凱瑞起整隊的進攻。防守方面有號稱亞洲第一中鋒的伊朗外援哈達迪坐鎮禁區，場均可抓下全CBA第四多的14.1顆籃板，可惜敏捷度不足導致補防範圍有限，難以拯救同曦貧弱的防線。復賽到現在共打了6場比賽3勝3負，防守問題依舊存在，球隊攻守節奏有變慢的趨勢。

浙江稠州以61.4%的例行賽勝率排名第7，隊上洋將Marcus Denmon及 Sylven Landesberg無法歸隊，復賽後採全本土陣容，進攻大任落在朱旭航和吳前兩大射手身上，他們同時擁有接近4成的三分線命中率，如勇士擁有浪花兄弟一般，朱吳兩人的組成的雙射手陣容讓稠州的進攻空間更加開闊。復賽至今的6場比賽4勝2敗，稠州失去洋將戰力似乎沒有受到太大影響，面對八一南昌、上海大鯊魚及廣州龍獅都沒有被翻盤，是復賽以來表現相對穩定的強隊！

南京同曦與浙江稠州今日之戰，稠州要限制住同曦洋將Joe Young的單一箭頭應無大礙，關鍵在本土中鋒張大宇身上，只要他扛的住哈達迪而不被輾壓，稠州將可以順利拿下勝利。大小玩法方面，兩隊得分同樣於復賽後下降，再來同曦若Joe Young受到嚴加看防，必會由哈達迪主打內線，禁區肉搏多的比賽小分的機會較大。

(中時電子報)