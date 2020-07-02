男女閨房事，自然力求雙方歡愉滿意，但不代表「持久」，就能達到這個目標！有對夫妻自新婚開始只要行房，妻子必定出血，且是血染床單的程度，兩人為此困擾，竟撐了7年才求助醫生，醫生驚訝發現丈夫的天兵觀念，讓老婆白白受苦。

婦產科醫師楊維真在《醫師好辣》節目中，分享一則「血淋淋」的案例，表示一對結婚7年的夫妻前來求診，老婆從初夜開始，每次行房必定大量出血，血量多到沾濕床單，然她因害羞而一直沒就醫，直到如今30歲了，覺得不能再這樣下去，終於下定決心，拍下了現場照片，帶到醫院給醫生做參考。

而醫生看診後，讓夫妻一起進診間詢問，一問之下發現問題在於先生，妻子透露每回行房，丈夫都非常持久，常常都是2小時起跳，醫生認為這根本超出正常人的範圍，即使年輕男子都沒這麼會「撐」，先生才吐實，自己聽信偏方，會狂吃「各種鞭」來補身健體，結果太持久導致一場做下來，老婆下體撕裂傷、糜爛，始終無法好好恢復，整個本末倒置。

(中時電子報)