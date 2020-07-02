國際熱錢持續湧入台灣，使近期股匯市短多向前衝，不僅台股持續創波段新高，新台幣也在近4個交易日盤中，強勢升破29.5元，毫無畏懼央行阻升與台股在高檔可能的風險變數。

新台幣兌美元匯價，周四甫開市暫報29.61元，小幅升值0.2分，之後即一路向前衝，早盤最高匯價一度來到29.467元，大幅升值1.45角，迄上午10：19的匯率，仍暫報29.485元，仍勁升1.27角。

據了解，本周以來，央行已連續3個易日在尾盤狠踹匯價，使新台幣終場都未升破29.5元；不過，新台幣今早再度衝破29.5元，顯示29.5元在新台幣中期升值趨勢成型下，似是不可擋的關卡。而央行是否執意力守新台幣不破29.6元，也待進一步觀察。

台股方面，在雙王台積電、股王大立光領軍衝高，且台塑四寶、統一、台泥、亞泥、遠東新、第一金、兆豐金與中信金等重量級集團也都站在多方陣營下，使大盤持穩開高震盪走高，迄上午10：33的加權股價指數暫報11775點，上漲72點，漲幅0.62%，成交960億元。

(工商 )