群暉科技Synology今日宣布自7月1日起拓展其Synology C2雲端備份服務，正式啟用位於美國西雅圖的資料中心，預計為北美與亞太地區用戶帶來更佳的使用體驗。

群暉科技產品管理部協理李弘威表示，在雲端和本地端之間取得資料佈建的平衡，是快速成長中的趨勢，不論個人或企業用戶，皆開始透過雲端備份確保本地資料安全。西雅圖資料中心的建立，可以讓我們更有效率的服務美洲及亞洲的用戶，加速在全球雲端業務的開展。

群暉科技於2017年開始在德國法蘭克福建立資料中心營運Synology C2雲端備份服務，提供用戶一套安全的雲端備份解決方案。群暉科技應用開發部副總經理劉家宇表示，目前Synology C2無論是用戶數或存放資料量皆呈現快速增長，在西雅圖資料中心上線後，C2用戶可以選擇將資料備份到法蘭克福或西雅圖兩個目的地，提供更完善的資料保護方案。

(工商 )