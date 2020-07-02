美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）於美東時間1日表示，中國已實施「港版國安法」，在香港設立亞洲總部的企業是時候重新思考，在港版國安法，以至中國與香港之間的新關係下，香港是否仍與以往一樣是設立總部的理想地點。

羅斯在接受福斯商業頻道訪問時指出，美國明顯認為港版國安法嚴重違反人權，也違反英國把香港移交中國的聲明內容。

對於美國早前宣布終止對香港的特殊待遇，羅斯表示，中國已令香港不再是一個特別的避風港，既然香港相對中國已不特別，美國不應再視香港為特別，要從貿易關係上取消對香港的特別地位。

當被問及中方進行報復的可能性時，羅斯回應，針對中方做出的嚴重濫用權力行為，美方的應對方式非常謹慎且溫和，對美國進行報復有點奇怪。

另外，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）呼籲川普政府實施制裁，參議院已經通過一項實施強制性制裁的議案。該議案還需在眾議院獲得通過，並由美國總統川普簽署，才能成為法案。

(工商 )