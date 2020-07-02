立法院臨時會將進行考試院、監察院人事同意權行使投票，不過，在野黨主張廢考監兩院，且質疑監察院長被提名人陳菊過去在高雄執政時市府曾被糾正彈劾，不適任監察院長。民眾黨立委蔡壁如今天表示，民眾黨認為監察院名單9成是綠營人士，名單太過爭議，因此民眾黨態度是不進場投票。蔡壁如強調，既然朝野對廢考監院有共識，希望設置落日條款，讓考監兩院有退場機制。

立法院臨時會將於7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。蔡壁如今表態，由於名單過爭議，且陳菊有太多被糾正檢舉的案子，她個人認為陳菊不適任，黨團態度則是不會進場投票。

蔡壁如指出，陳菊過去執政的高雄市政府有太多被糾正彈劾跟調查的案子，陳菊現在不僅被提名為監察院長，同時兼任人權委員會主委，過去相關的案子到底辦不辦；此外，監委被提名人9成都是民進黨人士，哪來總統說的跨黨派，民眾黨強烈譴責，並不會投票幫忙這些人背書。

蔡壁如說，既然廢考監兩院是朝野共識，應該要盡快成立修憲委員會，討論廢考間相關事宜凝聚共識，同時希望考監委名單有落日條款、退場機制，表達此界將會是最後一屆的決心，並明訂廢除考監的方式。

蔡壁如舉陳水扁執政時為例，當時陳水扁提名的監委國民黨都反對，形成3年多沒有監察委員，但整體運作還是很好，且監察院功能不彰，民眾黨主張廢考監兩院，讓五權分立變成三權分立。

(中時 )